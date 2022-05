Niedersachsens Europaministerin Birgit Honé fordert eine stärkere Berücksichtigung der Belange von Frauen in der Politik. «Es braucht eine feministische Betrachtungsweise aller politischen Bereiche», sagte die SPD-Politikerin der «Hannoverschen Allgemeinen Zeitung» (Donnerstag). Frauen seien «seit jeher in politischen Parlamenten in Europa unterrepräsentiert», sagte sie. «Das wirkt sich auf die Politik aus.»