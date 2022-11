Die neue niedersächsische Justizministerin Kathrin Wahlmann beurteilt die vom Bund geplante Legalisierung von Cannabis skeptisch. "Die Konzentration des Wirkstoffs THC in Marihuana-Produkten ist in den letzten 20 Jahren deutlich gestiegen. Die Pflanzen sind extrem hochgezüchtet worden", sagte die SPD-Politikerin dem Bremer "Weser-Kurier" (Donnerstag). "In meiner strafrichterlichen Praxis habe ich eine nennenswerte Anzahl von Personen gesehen, die wegen ihres THC-Konsums Psychosen entwickelt haben." Eine THC-Obergrenze hält sie für keine Lösung: "Ich glaube nicht, dass man das praktisch hinkriegt."