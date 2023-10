Tampons liegen in einem Tampon-Spender. Foto

Gesundheit Kostenlose Binden und Tampons an Leibniz Universität

Kostenlose Binden und Tampons stehen künftig an drei Damentoiletten der Leibniz Universität Hannover zur Verfügung. "Wir wollen damit einen Beitrag gegen die sogenannte Periodenarmut leisten und damit Studierende direkt unterstützen", teilte Julia Gillen, Vorsitzende der Kommission für Gleichstellung an der Universität, am Montag mit. Besonders Studierende mit Geldproblemen sollen von dem Angebot profitieren.

Das Projekt sei zunächst auf ein Jahr befristet und solle evaluiert werden, teilte die Universität mit. Die Kosten tragen das Studentenwerk Hannover und das Hochschulbüro für ChancenVielfalt.

Auch die weiterführenden Schulen in Hannover bieten ihren Schülerinnen kostenlose Binden und Tampons an. Die Schulen tragen die Kosten für die Menstruationsartikel aus ihren Budgets, wie eine Sprecherin der Stadt Ende August sagte. Sollte das Schulbudget nicht ausreichen, werde nachgesteuert. Bundesweit gibt es ähnliche Initiativen in anderen Städten.

Im Bundesland Bremen sollen ebenfalls alle Schulen die Hygieneartikel kostenlos zur Verfügung stellen können, wie das Bildungsressort bereits Ende Mai ankündigte. Die Umsetzung sollte den Schulen überlassen werden.

