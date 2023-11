Der Präsident der Zahnärztekammer Niedersachsen (ZKN) fordert grundlegende Änderungen in der Gesundheitspolitik, um die zahnärztliche Versorgung in Niedersachsen zu sichern. Die Inhaber geführten zahnärztlichen Praxen müssten wieder "adäquate Honorare erhalten, unbudgetiert und verlässlich dynamisiert", teilte Henner Bunke im Rahmen der noch bis Samstag stattfindenden Kammerversammlung mit. Nur so könne Fachpersonal gehalten und die Versorgung stabilisiert werden.