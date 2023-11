Nach den Gesprächen zwischen Bund und Ländern zur Krankenhausreform will Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) weitere Änderungen am Gesetzesentwurf. "Das gilt insbesondere für das Thema Ausnahmeregelungen. Starre Fristen müssen vermieden werden", erklärte der Minister am Donnerstag laut einer Mitteilung.