Bei einem Messerangriff nach einem Streit vor einer Pizzeria in Neustadt am Rübenberge ist ein 32-jähriger Mann ums Leben gekommen. Eine 44-jährige Frau sei bei der Attacke am Freitagabend verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Hannover. Der mutmaßliche Täter (21) sei noch vor Ort von Einsatzkräften überwältigt und festgenommen worden. Zuvor hatte die "Bild" berichtet.