Nach einem Angriff mit einem Beil auf seine Ex-Partnerin in Wilhelmshaven hat die Polizei den 33 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Die Frau wurde bei der Attacke am Dienstagnachmittag verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus, wo sie operiert und inzwischen wieder entlassen wurde, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Lebensgefahr habe nicht bestanden. Der Mann hatte die Frau in einem Geschäft attackiert. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen versuchter Tötung.