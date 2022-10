Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi werden Mitarbeiter von Energieunternehmen in Niedersachsen immer häufiger von Kunden bedroht. Menschen, die ihre steigenden Energiekosten nicht mehr bezahlen können, würden ihre Verzweiflung zunehmend an Kundenbetreuern und Kundenbetreuerinnen auslassen, teilte die Gewerkschaft am Freitag mit. Auch komme es immer wieder zu Beleidigungen.