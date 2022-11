Beruhigende Wirkung hat ein Unfall offensichtlich auf einen 58-Jährigen im Landkreis Gifhorn gehabt: Mit seinem Auto ist der Mann im Dedelstorfer Ortsteil Oerrel gegen eine hölzerne Bank gefahren - und dann eingeschlafen. Die Beamten fanden ihn am späten Mittwochabend schlafend in seinem Auto, dessen Motor noch lief, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie weckten den 58-Jährigen und bemerkten Alkoholgeruch. Eine Atemalkoholkontrolle ergab 2,51 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, sein Führerschein sichergestellt - und auch eine Blutprobe wurde ihm entnommen. Die Bank wurde nur leicht beschädigt.