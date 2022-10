Mitten auf der Straße ist ein betrunkener Autofahrer in seinem Wagen im Landkreis Gifhorn eingeschlafen. Zeugen hatten einen bewusstlosen Mann in einem Fahrzeug gemeldet, das mit Licht und laufendem Motor auf der Fahrbahn stand, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als die Beamten in der Nacht zum Samstag an dem Auto in Westerholz eintrafen, stellten sie starken Alkoholgeruch im Innenraum fest.