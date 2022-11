Ein Haus ist im Landkreis Gifhorn am frühen Freitagmorgen in Brand geraten. Die Feuerwehr ist in der Wittinger Ortschaft Knesebeck mit Löscharbeiten beschäftigt und verhinderte bislang ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Häuser, wie die Polizei Gifhorn am Freitagmorgen mitteilte. Wegen starker Rauchentwicklung riet die Polizei dazu, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Ob es sich bei dem brennenden Gebäude um ein Wohnhaus handle, sei derzeit noch nicht klar. Ebenfalls sei noch unklar, weshalb der Brand ausgebrochen sei und ob es Verletzte gebe.