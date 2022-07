Ein Spieler mit einem Los aus dem Landkreis Leer in Ostfriesland hat bei der Umweltlotterie Bingo mehr als eine Million Euro gewonnen. Der noch unbekannte Gewinner sicherte sich die höchste Gewinnklasse bei der Ziehung am Sonntagnachmittag mit einem dreifachen Bingo, nachdem diese vier Wochen lang nicht geknackt worden war, wie die Toto-Lotto Niedersachsen GmbH am Montag mitteilte. Der Gewinn liegt demnach bei 1 180 288,20 Euro.