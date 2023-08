Ein Flächenbrand in der Nähe des Modellflugzeugplatzes Elliehausen bei Göttingen ist am Samstagabend laut der Polizei durch ein abgestürztes Modellflugzeug ausgelöst worden. Der Akku des Modellflugzeugs sei in Brand geraten und habe ein Getreidefeld entzündet, teilte die Polizei mit. Ein Bereich von 600 Quadratmetern sei durch das Feuer beschädigt worden. Zunächst hatte das "Göttinger Tageblatt" online berichtet.