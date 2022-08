Auto rast auf A38 in Lkw: Ein Schwerverletzter, Sperrung

Göttingen Auto rast auf A38 in Lkw: Ein Schwerverletzter, Sperrung

Ein 44 Jahre alter Autofahrer ist auf der A38 bei Reiffenhausen (Landkreis Göttingen) auf einen Lkw aufgefahren und schwer verletzt worden. Der Wagen prallte am Montagnachmittag vermutlich ungebremst auf den Sattelzug auf, wie die Polizei mitteilte. Schwer beschädigt kam das Auto auf dem Überholstreifen zum Stehen, der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 42 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Ein 44 Jahre alter Autofahrer ist auf der A38 bei Reiffenhausen (Landkreis Göttingen) auf einen Lkw aufgefahren und schwer verletzt worden. Der Wagen prallte am Montagnachmittag vermutlich ungebremst auf den Sattelzug auf, wie die Polizei mitteilte. Schwer beschädigt kam das Auto auf dem Überholstreifen zum Stehen, der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 42 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Die A38 war an der niedersächsisch-thüringischen Landesgrenze für rund zwei Stunden in Fahrtrichtung Leipzig voll gesperrt, es bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt rund 20.000 Euro. Warum der 44-Jährige zwischen den Anschlussstellen Friedland und Arenshausen auf den Lkw auffuhr, war noch unklar.

PM