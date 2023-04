Bei einem schweren Unfall in Gleichen im Landkreis Göttingen ist eine 32-jährige Frau ums Leben gekommen. Zwei Männer im Alter von 31 und 32 Jahren seien schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar. Nach ersten Erkenntnissen geriet der Wagen des 31-Jährigen auf der Fahrt von Göttingen in Richtung Duderstadt aus noch ungeklärten Gründen in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem Wagen eines 32-Jährigen zusammen. Die Beifahrerin des 31-Jährigen wurde eingeklemmt und tödlich verletzt.

Die beiden Fahrer kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser in Göttingen. Alle drei Beteiligten stammen aus Duderstadt. Die Straße war gegen Mittag noch immer gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Geplant sei, die Fahrbahn nach Abtransport der Unfallautos und den Reinigungsarbeiten am frühen Nachmittag freizugeben, teilte die Polizei mit. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Göttingen wurden die Unfallautos beschlagnahmt, ein Gutachter wurde eingeschaltet.

