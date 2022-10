Nach dem Tod eines Mannes im Zusammenhang mit einem Wohnungsbrand in Göttingen scheint nun die Ursache klar. Der 36-Jährige wurde offenbar von einer Druckwelle aus dem Fenster seiner Wohnung geschleudert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Am Montag hatte es in der Wohnung im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses gebrannt.