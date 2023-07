Ein Feuer nahe Bad Sachsa im Landkreis Göttingen hat in der Nacht zum Samstag etwa zwei Hektar Wald vernichtet. In Brand geraten sei ein Abschnitt eines Steilhangs auf dem Ravensberg, dem Hausberg von Bad Sachsa, sagte ein Polizeisprecher. Verletzt worden sei niemand, das Feuer sei weitgehend gelöscht - nur Glutnester müssten noch bekämpft werden. Altbaumbestände und Totholz hätten in Flammen gestanden. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar, Anhaltspunkte für Brandstiftung gab es nicht.