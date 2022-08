Ein bislang unbekannter Täter soll am Samstag zwei Männer in Goslar geschlagen haben. Die Opfer im Alter von 55 und 62 Jahren wurden dabei leicht verletzt, teilte die Polizei Goslar am Sonntagmorgen mit. Der Vorfall soll sich gegen 18.00 Uhr im Ortsteil Oker an einer Bushaltestelle ereignet haben. Im Anschluss sei der Täter geflüchtet. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.