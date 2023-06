Bei einem Unfall in der Nähe von Neuenhaus (Landkreis Grafschaft Bentheim) ist eine 31 Jahre alte Autofahrerin ums Leben gekommen. Die Frau war am Mittwochabend mit ihrem Fahrzeug aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Fahrerin wurde im Auto eingeklemmt und starb noch am Unfallort. Während der Unfallaufnahme wurde die Straße für den Verkehr gesperrt. Neben Feuerwehr und Rettungskräften waren auch Notfallseelsorger im Einsatz. Zunächst hatte die Polizei von einem schwer verletzten Autofahrer gesprochen.