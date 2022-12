Ein 87 Jahre alter Fußgänger ist in Nordhorn von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach dem Unfall am Dienstagabend an einer Kreuzung sei der Passant vorübergehend bewusstlos gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Der 87-Jährige wurde mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang. Angaben zum Autofahrer konnte der Sprecher zunächst nicht machen.