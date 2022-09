Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Isterberg (Landkreis Grafschaft Bentheim) lebensgefährlich verletzt worden. Er sei in der Nacht auf Sonntag mit seinem Wagen aus zunächst unbekannten Gründen nach links von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 23-Jährige wurde in dem Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend kam er in ein Krankenhaus.