Nachdem ein 30 Jahre alter Mann am Sonntag in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) Passanten mit einem Messer bedroht haben soll, sollte er am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden. Der Mann hatte mit einem längeren Messer am offenen Küchenfenster einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus gesessen, wie ein Polizeisprecher sagte. Er habe mit dem Messer herumgefuchtelt, so dass sich Passanten davon bedroht gefühlt und die Polizei alarmiert hätten.