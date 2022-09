Der Zoll hat in der Grafschaft Bentheim bei einem Autofahrer rund 2280 Gramm Kokain im Handschuhfach gefunden. Das Rauschgift habe einen Wert von 158.000 Euro, teilte das Hauptzollamt Osnabrück am Dienstag mit. Der 50 Jahre alte Fahrer sei am Sonntag bei einer Kontrolle bei Schüttorf aufgefallen.