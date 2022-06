In einer Lagerhalle in Wietmarschen (Landkreis Grafschaft Bentheim) ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, gehörte das Gebäude zu einem landwirtschaftlichen Anwesen und war als private Fahrzeughalle und Werkstatt vermietet. Nach ersten Erkenntnissen sei es dort bei Arbeiten an einem Pkw zu einer Verpuffung gekommen. Der 24-jährige Mieter der Halle erlitt laut Polizei leichte Verletzungen. Den entstandenen Sachschaden schätzten die Beamten auf 100.000 Euro.