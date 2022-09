Die Feuerwehr in Niedersachsen hat nach dem Großbrand im Harz Verbesserungen bei Ausrüstung und Ausbildung gefordert. "Was Wald- und Vegetationsbrände angeht, stehen wir noch in den Startlöchern", sagte Thomas Friedhoff vom Landesfeuerwehrverband Niedersachsen der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (Dienstag). Bei einem derartigen Einsatz wie im Harz seien "extrem geländefähige Fahrzeuge" notwendig. Diese könnten auch starke Steigungen bewältigen und seien für den Einsatz in unwegsamem Gelände geeignet. Viele der in Niedersachsen verfügbaren Fahrzeuge seien aber in die Jahre gekommen und müssten ersetzt werden.