Großeinsatz Brand an Lagerhalle in Peine: Noch "kein klares Lagebild"

Bei der aktuell starken Trockenheit steigt auch die Feuergefahr. Nördlich von Peine ist es am Montagmorgen zu einem großen Brand an einer Lagerhalle gekommen. Mehrere Feuerwehren aus der Region sind ausgerückt. Was genau ist passiert?

Ein Feuer an einer Lagerhalle nördlich des Stadtgebiets von Peine hat am Montagmorgen mehrere Feuerwehren aus der Region zu einem Großeinsatz ausrücken lassen. Über dem Ortsteil Stederdorf war eine schwarze Rauchwolke zu sehen. Die Feuerwehr im benachbarten Braunschweig sprach in einer ersten Einschätzung der Lage von einem "absoluten Großbrand", der offenbar in der Edemissener Straße ausgebrochen sei.