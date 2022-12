Bei der Sprengung eines Geldautomaten in Hameln ist in der Nacht zu Donnerstag ein hoher Sachschaden entstanden. Verletzt wurde bei der Explosion auf dem Parkplatz eines Supermarktes niemand, teilte die Polizei mit. Drei in der Nähe des Automaten abgestellte Fahrzeuge wurden leicht beschädigt. Bargeld wurde nach ersten Ermittlungen nicht gestohlen. Die genaue Höhe des Schadens stand zunächst nicht fest.