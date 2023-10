Der TSV Hannover-Burgdorf ist mit einem Sieg in die Gruppenphase der European League gestartet. In ihrem Auftaktspiel beim HC Kriens-Luzern am Dienstagabend setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Christian Prokop dank einer starken Abwehrleistung im zweiten Durchgang mit 31:23 (13:13) durch. Beste Werfer bei den Niedersachsen waren Justus Fischer und Marius Steinhauser mit je sechs Toren.