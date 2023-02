Der HSV Hamburg hat das Nordduell in der Handball-Bundesliga gegen die TSV Hannover-Burgdorf für sich entschieden. Die Hanseaten setzten sich am Donnerstag mit 32:26 (15:12) gegen die Niedersachsen durch. Vor 3750 Zuschauern in der ausverkauften Sporthalle waren Casper Mortensen mit neun Treffern für Hamburg und Uladsislau Kulesch mit sieben Toren für Hannover die besten Werfer. In der Tabelle verbesserte sich der HSVH mit 21:19 Punkten auf Platz sieben, die TSV bleibt mit 23:17 Zählern auf Rang sechs.

Bei den Hamburgern stand Torhüter Jens Vortmann erstmals seit seinem Achillessehnenriss im Juni vergangenen Jahres wieder im Kader. Beim 8:8 in der 16. Minute stellte HSVH-Trainer Torsten Jansen den 35-Jährigen für den glücklosen Johannes Bitter zwischen die Pfosten. Vortmann brauchte keine Zeit, um sich zu akklimatisieren. Noch vor der Halbzeit zeigte er sieben seiner insgesamt elf Paraden, wehrte dabei auch einen Siebenmeter von Marius Steinhauser ab.

So konnten sich die Gastgeber eine siebenminütige Phase ohne eigenen Treffer leisten, in der auch Mortensen bei drei Versuchen in Serie ohne Tor blieb. Einen Strafwurf setzte der Däne sogar neben das Tor.

Hannover versuchte nach dem Seitenwechsel alles, kam aber nicht mehr entscheidend heran. Auch, weil die TSV alle vier Strafwürfe vergab. Für die Gastgeber setzten jetzt Leif Tissier und Jacob Lassen die entscheidenden Akzente.

