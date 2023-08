Ein Mann soll eine Angestellte mit einem Messer in einem Geschäft in Hannover lebensgefährlich verletzt haben. Die 29-Jährige musste notoperiert werden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Beamten ermitteln gegen den 26-Jährigen wegen versuchten Totschlags. Der Mann flüchtete nach der Tat am Dienstag.