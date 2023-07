Nach einer Auseinandersetzung auf einem Parkplatz in Hannover mit einem lebensgefährlich verletzten Mann ist der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft gekommen. Der 47 Jahre alte Tatverdächtige sitzt seit Sonntag in Untersuchungshaft, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte.

Bei der Auseinandersetzung in der Nacht zum Samstag wurde ein 26-Jähriger durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt und kam in ein Krankenhaus. Er schwebt nach Polizeiangaben weiterhin in Lebensgefahr. Die Beamten nahmen Ermittlungen wegen versuchten Totschlags auf.

Nach ersten Erkenntnissen kam es im Stadtteil Vahrenheide zu der Auseinandersetzung zwischen dem 26-Jährigen, einem 47 Jahre alten Mann und einer 34 Jahre alten Frau. Die Hintergründe waren zunächst nicht bekannt. Als die Polizei am Tatort eintraf, flüchtete der mutmaßliche Täter, wurde aber später in der Nähe von der Polizei gefunden und vorläufig festgenommen. Die 34-Jährige wurde nicht verletzt. Zunächst stand noch nicht fest, in welchem Verhältnis die drei zueinander standen.

