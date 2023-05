Das Feuer am Gebäude einer Moschee in Hannover ist durch Brandstiftung verursacht worden. An die Fassade eines Restaurants im Gebäude der Moschee wurden nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen in der Nacht zu Dienstag Molotowcocktails geworfen. Es handele sich um mehr als einen Zündsatz, sagte ein Polizeisprecherin am Mittwoch. "Ministerpräsident Weil und die gesamte Landesregierung verurteilen diese abscheuliche Tat", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Kathrin Riggert.