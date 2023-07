Ein Lkw hat auf der Autobahn 2 am Kreuz Hannover-Buchholz am Dienstagmorgen Feuer gefangen - Autofahrer müssen sich deshalb auf Verzögerungen einstellen. Die Strecke in Fahrtrichtung Dortmund sei anfangs voll gesperrt und später nur einspurig befahrbar, teilte ein Sprecher der Polizei am Dienstag mit.