Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Donnerstagabend in Hannover erfolgreich entschärft worden. Die Anwohner und Anwohnerinnen durften ab kurz nach Mitternacht wieder zurück in ihre Wohnungen, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte. Der Kampfmittelräumdienst habe den Zünder entfernt und die Bombe entschärft.