Fünf Menschen sind bei einem Autounfall in Hannover verletzt worden, darunter sind vier Kinder. Ein sieben Jahre alter Junge erlitt lebensgefährliche Verletzungen, zwei sechs und sieben Jahre alte Kinder schwere, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Die 30 Jahre alte Fahrerin und eine Elfjährige zogen sich demnach leichte Verletzungen zu. Alle hatten sich in dem Unfallauto befunden.