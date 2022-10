Eine Lagerhalle in Hannover mit 60 Fahrzeugen hat in der Nacht zum Dienstag gebrannt. Verletzte gab es bei dem Feuer auf dem Gelände eines Autoschrottplatzes nicht, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Brandursache war demnach am Morgen noch unklar. Die Löscharbeiten sollten laut den Einsatzkräften bis zum Mittag andauern.