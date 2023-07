Noch keine neuen Spuren nach Brandanschlag an Moschee

Hannover Noch keine neuen Spuren nach Brandanschlag an Moschee

Bei den Ermittlungen nach einem Brandanschlag an einer Moschee in Hannover hat die Polizei noch keine neuen Spuren. Das sagte Hannovers Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten im Interview mit der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (Dienstag). "Selbst wenn der Angriff keinen politischen Hintergrund hat, ist die Religionsgemeinschaft natürlich verunsichert", erklärte die Polizeichefin.

Ein Restaurant an einer türkischen Moschee in Hannover wurde Ende Mai durch ein Feuer beschädigt. An die Fassade des Gebäudes waren Molotowcocktails geworfen worden. Das Restaurant war zum Zeitpunkt des Anschlags geschlossen. Verletzte gab es nicht. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz wurde eingeschaltet. Der Polizeischutz für die betroffene Moschee wurde erhöht.