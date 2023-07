Nach einer Beißattacke auf einen anderen Hund hat die Polizei in Hannover einen flüchtigen Staffordshire Terrier sichergestellt und in einem Tierheim untergebracht. Das Tier habe zuvor einen Chihuahua durch einen Biss in den Nacken schwer verletzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Besitzer des angreifenden Hundes entfernte sich nach der Attacke. Eine Zeugin, die den Vorfall beobachtet hatte, verfolgte den Mann mit ihrem Hund. Als er sie bemerkte, soll er seinen Hund "mit einem Fingerzeig in die Richtung der Hundehalterin geschickt haben", teilte die Polizei mit. Kurz bevor er sie erreichte, habe er ihn allerdings wieder zurückgerufen und floh am Donnerstagmittag.