Nach Schüssen mit einer Softair-Waffe auf drei Menschen in Hannover sucht die Polizei nach Zeugen - und vor allem nach den bislang unbekannten Opfern. Mitte Januar habe ein 23-Jähriger mutmaßlich die drei Männer mit Stahlkugeln aus einer Softair-Pistole beschossen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der 23-Jährige dort mit den Männern in einen Streit. Nach einem kleinen Handgemenge zog er eine Waffe und drückte mehrfach ab. Die drei Männer liefen weg, auch der junge Mann flüchtete, wurde aber wenig später gestellt und in Gewahrsam genommen.