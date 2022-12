Waffen verboten: Am vierten Adventswochenende hat die Präsenz der Bundespolizei im Hauptbahnhof Hannover offensichtlich Wirkung gezeigt. Insgesamt sechs Verstöße gegen die temporäre Waffenverbotszone seien festgestellt worden - am ersten Adventswochenende seien es 40 Verstöße gewesen, teilte die Behörde am Sonntag mit. Ein "deutlich positiver Trend" sei erkennbar.