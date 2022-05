In einem Einfamilienhaus in Hannover hat in der Nacht zum Freitag der Dachstuhl gebrannt. Der Brand sei von Einsatzkräften gelöscht worden, teilte die Feuerwehr mit. Verletzte gab es demnach keine. Die Brandursache war zunächst unklar. Angaben zum Sachschaden gibt es bisher keine. Das Haus ist vorerst unbewohnbar. Derzeit laufen den Angaben zufolge noch Nachlöscharbeiten.