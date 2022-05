Nach einem Großalarm in Hannover hat die Feuerwehr einen Brand in zwei Turnhallen einer Schule im Stadtteil Kleefeld gelöscht. Das teilte ein Sprecher in der Nacht zum Freitag mit. Die genaue Brandursache sei derzeit noch unklar. Verletzte gab es demnach keine. Nach Angaben der Feuerwehr wurde der Hausmeister auf den Brand aufmerksam und alarmierte daraufhin die Einsatzkräfte. Anwohner wurden zunächst gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungsanlagen abzuschalten. Die Warnung wurde inzwischen aufgehoben.