Eine Frau ist in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Hannover getötet worden. Ihr Ehemann sei als der mutmaßliche Täter vor Ort festgenommen worden, hieß es in einer Mitteilung der Polizei am Mittwoch. Die 57 Jahre alte Frau habe Stichverletzungen erlitten und sei in der Wohnung im Stadtteil Limmer tot gefunden worden. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Der Tatverdächtige ist 61 Jahre alt. Er habe die Beamten selbst gerufen, hieß es weiter.