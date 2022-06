Mann bei Streit durch Messerstiche schwer verletzt

Bei einem Streit mit einem anderen Mann ist ein 33-Jähriger in Hannover durch Messerstiche schwer verletzt worden. Sein 23-jähriger Kontrahent habe am Pfingstmontag plötzlich zugestochen, teilte die Polizei mit. Danach stieg er in ein Taxi und fuhr weg. Das Opfer sprach Zeugen an, die ihm halfen und die Polizei riefen. Die Zeugen konnten auch den Täter beschreiben. Er hatte bei der Auseinandersetzung eine Kopfplatzwunde erlitten.