Bei einem gewaltsamen Streit zwischen zwei Menschengruppen in Burgwedel in der Region Hannover ist ein Mann angeschossen und schwer verletzt worden. Er sei am Bein getroffen worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Es bestehe keine Lebensgefahr. Am Dienstagabend sei es aus noch ungeklärter Ursache auf offener Straße zu einer Schlägerei zwischen den beiden Gruppen gekommen. Dabei sei auch eine Schusswaffe abgefeuert und der Mann getroffen worden. Der mutmaßliche Schütze konnte den Angaben zufolge fliehen. Die Polizei fahndet nach ihm. Zwei weitere Beteiligte wurden festgenommen. Nähere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.