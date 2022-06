Bei einem Feuer in einem Haus in Hannover sind mindestens sieben Menschen verletzt worden. Darunter hätten drei Menschen schwere Verletzungen erlitten, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr. In dem dreistöckigen Haus im Stadtteil List war nach ersten Erkenntnissen durch den Schaltkasten im Keller am frühen Freitagmorgen das Feuer ausgelöst worden. Einige Bewohner seien mit Drehleitern ins Freie gebracht worden. Nähere Angaben zu den Verletzten machte die Sprecherin zunächst nicht.