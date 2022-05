Bei einer Hochzeitsfeier in Hannover sind rund 40 Gäste miteinander in Streit geraten. Ein Besucher hatte in der Nacht zum Donnerstag den Notruf gewählt und von einer Auseinandersetzung im Stadtteil Ricklingen berichtet, teilte die Polizei mit. Als die Beamten eintrafen, ließen die Beteiligten voneinander ab. Die Polizei kontrollierte die mutmaßlich beteiligten Gäste und beschlagnahmte zwei Teleskopschlagstöcke sowie ein Messer. Zwei Personen hatten leichte Verletzungen. Die meisten Gäste verließen die Feier. Die Polizei erteilte 15 Platzverweise und leitete Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung sowie gefährlicher Körperverletzung ein. Die Ursache für den Streit war zunächst unklar.