Bei einem Autounfall in Elstorf im Landkreis Harburg sind drei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend, als der 33-jährige Fahrer eines Transporters übersah, dass ein anderes Auto vor ihm wegen Stau bremste. Er fuhr von hinten auf den Wagen auf, wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Harburg am Mittwochmorgen mitteilte.