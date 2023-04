Bei einem schweren Verkehrsunfall in Salzhausen (Landkreis Harburg) ist ein 29-Jähriger ums Leben gekommen. Sein 17-jähriger Beifahrer wurde bei dem Unfall in der Nacht auf Sonntag schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 29-Jährige war aus bisher unbekannten Gründen mit seinem Wagen von der Straße abgekommen, anschließend überschlug sich das Fahrzeug. Die Feuerwehr musste die beiden Insassen mit schwerem Gerät aus dem Auto befreien, anschließend wurden beide in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag der 29-Jährige seinen schweren Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.