Zwei Autos sind in Bispingen (Heidekreis) an einer Einmündung zusammengestoßen, dabei kam die Fahrerin eines Fahrzeugs ums Leben. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden bei dem Unfall am Samstagabend zudem zwei Menschen schwer und einer leicht verletzt. Die näheren Umstände waren zunächst nicht bekannt.